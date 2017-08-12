Главный тренер сборной Англии Саутгейт просмотрит в деле Руни и Харта

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни и голкипер «Вест Хэма» Джо Харт получат шанс произвести впечатление на Гарета Саутгейта и доказать, что заслуживают места в сборной Англии в преддверии чемпионата мира-2018 в России.
Наставник национальной команды планирует посетить встречу «Эвертона» и «Хайдука» в плей-офф квалификации Лиги Европы 17 августа, а также побывает на «Олд Траффорд» 13 августа на встрече «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» в первом туре английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail. Также известно, что Саутгейт посетил игру «Арсенала» и «Лестера» (4:3) в Лондоне которая открыла юбилейный 25-й сезон АПЛ.
В сентябре сборной Англии предстоят матчи с национальными командами Мальты и Словакии.
«Арсенал» со счётом 4:3 победил «Лестер» в первом матче нового сезона АПЛ