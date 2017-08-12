Икарди – о возвращении в сборную: сделаю для тебя всё, дорогая Аргентина

Нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился эмоциями от возвращения в сборную Аргентины. В мае форвард впервые за последние четыре года был вызван в национальную команду на июньские товарищеские матчи с Бразилией (1:0) и Сингапуром (6:0), а накануне стало известно, что футболист получил вызов в сборную на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 с Уругваем (31 августа) и Венесуэлой (5 сентября).
«Моя дорогая Аргентина, четыре года спустя мы снова встретились. Последний раз я носил цвета национальной сборной в 2013 году, когда дебютировал в команде в 20 лет. Долгожданный момент настал. Может быть, это не самый подходящий момент, но гордость и то, что я сейчас чувствую, не поддаются описанию. В этот день четыре года назад я получил прекрасную новость о том, что у меня появится возможность носить самую красивую футболку в мире, которая представляет нашу страну. Именно поэтому сегодня я благодарю всех, кто мне доверял. Я не люблю давать обещаний, но в одном уверен точно: я сделаю для тебя всё, дорогая Аргентина», — написал Икарди в своём «инстаграме».