Ерохин: у сборной России на чемпионате мира хорошие перспективы

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем в 2018 году чемпионате мира, который пройдёт в России.
«Первое время после окончания Кубка конфедераций мысли о сборной не отпускали. Постоянно думал, как можно было сыграть лучше, что не получилось в том или ином эпизоде, почему не удалось добиться более высоких результатов. На мой взгляд, футбол, который тренерский штаб старается привить команде, должен дать результат. У сборной есть опыт выступления на крупном международном турнире, впереди год подготовки, так что у нашей команды на чемпионате мира хорошие перспективы», — приводит слова Ерохина Bobsoccer.
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