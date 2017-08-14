Лопырёва: фанаты «МЮ» обнимали меня и просили не уезжать

Посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва, присутствовавшая на матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), рассказала, с какой целью посетила игру чемпионата Англии.
«Я приехала на матч с «Вест Хэмом» по официальному приглашению «Манчестер Юнайтед» как посол чемпионата мира—2018. Менеджмент клуба пригласил меня, видимо, остались приятные впечатления после их визита в Ростов-на-Дону. Наш город очень гостеприимно встретил тогда команду. Специально для болельщиков «МЮ» я организовала горячую линию с юридической консультацией на английском у сотрудников «Европейской юридической службы». Поддержала акцию «Warm welcome», мы раздавали болельщикам гостей тёплые пледы перед игрой. Также провела медиатур для журналистов перед матчем — показала им наш красивый город и провела экскурсию по строящемуся стадиону.
Теперь я сама поехала в Манчестер, это был ответный визит для поддержания отношений между нашими странами. Менеджеры клуба пригласили меня, я просто не могла отказаться. Я очень рада, что спорт вне политики, а футбол как социальное явление помогает людям находить общий язык. Теперь фанаты со всего мира зовут меня посетить их домашние матчи, считают, что я приношу удачу. Вчера меня обнимали фанаты «МЮ» и просили не уезжать.
Я в восторге от увиденной игры! Невозможно описать словами те эмоции, которые царили на стадионе. Я была на матчах разных команд и на финале Лиги Европы и Лиги чемпионов. На чемпионате Европы прошлым летом ходила на все игры, но теперь я точно знаю, за что фанаты так любят английский футбол. Скорость, динамика, зрелищность и результат. 4:0 в первом матче сезона — это хороший знак!
Я люблю Россию и продолжу ходить на игры российского чемпионата, но, конечно, мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь и у нас футбол был на таком высоком уровне. Кого бы посоветовала натурализовать из «МЮ»? Думаю, что если мы натурализуем Поля Погба, то скучно не будет, это точно», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Лопырёва: фанаты «МЮ» обнимали меня и просили не уезжать