Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

Глава Калининграда Александр Ярошук подписал соглашение с известным российским актёром, телеведущим, сценаристом и продюсером Александром Реввой о назначении его послом Калининграда как города — организатора ЧМ-2018, информирует сайт администрации Калининграда.
«Несмотря на напряжённый рабочий график, гастроли и съёмки, Александр согласился стать послом Калининграда на ЧМ в 2018 году. Я благодарен ему за то, что он принял на себя эту почётную и ответственную миссию и будет представлять наш город», — сказал Ярошук.
«Калининград – один из самых красивых городов, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Поэтому я с радостью присоединяюсь к команде послов турнира. В своём новом статусе постараюсь привлечь ещё большее внимание футбольных болельщиков к самому западному региону России», — отметил Ревва.
Известный российский шоумен стал вторым послом Калининграда. В сентябре 2016 года состоялось подписание соглашения с пятикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Натальей Ищенко.