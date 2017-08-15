Нигматуллин: завидую нынешнему поколению футболистов, играющих на «Казань-Арене»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин говоря о чемпионате мира, который в 2018 году пройдёт в России, особняком выделил «Казань-Арену», которая примет матчи мирового первенства. Экс-футболист признался, что завидует современному поколению игроков.
«Казанцы очень добродушны, часто улыбаются. Люди, которые приедут в город, вряд ли встретят когда-нибудь хмурые лица. Отрадно, что город, в котором живут мои родители, мой родной брат с семьёй, стал таким красивым и таким привлекательным для туристов не только внутри нашей страны.
К чемпионату в России построены и строятся красавцы-стадионы. И, конечно, особняком стоит «Казань-Арена» – великолепное спортивное сооружение. Я даже завидую современному поколению футболистов, которые имеют счастье выступать на таком стадионе.
Чемпионат мира даст детям Казани отличную возможность увидеть лучших футболистов и лучшие команды. И это будет огромной мотивацией, чтобы по-настоящему увлечься таким замечательным видом спорта, как футбол», — цитирует Нигматуллина welcome2018.com.