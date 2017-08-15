На стадионе «Ростов Арена» приступили к монтажу кресел

На стадионе «Ростов Арена», который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира, приступили к монтажу кресел.
Кроме того, на недавно засеенном футбольном поле провели первую стрижку газона. Газон растёт и уплотняется, хотя и требует постоянного контроля.
«Продолжаются внутренные отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей. Сейчас всё внимание приковано к установке так называемых 3D панелей. В отличие от ровных панелей, которыми закрыт фасад арены, монтаж этих изогнутых „полотен“ требует поистине ювелирной точности. Устанавливаются они над главными входными группами», — сообщает сайт ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
«Ростов» в ноябре нынешнего года проведёт тестовый матч на новой арене