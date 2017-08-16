44 города в США, Канаде и Мексике готовы принять ЧМ-2026

Объединённый оргкомитет в лице США, Канады и Мексики, где может пройти чемпионат мира 2026 года, выбрал 44 города, которые готовы принять мировое первенство. По информации AP News, в расширенном списке значатся 49 стадионов, однако к сентябрю он будет сокращён.
В окончательный список должны войти 12 городов и 25 стадионов. При этом официальная заявка в ФИФА должна быть отправлена в марте следующего года.
Напомним, что в чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 команд. Ранее стало известно, что на проведение мирового первенства также претендует Марокко.
США готовы провести ЧМ-2026 без Канады и Мексики