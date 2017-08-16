Черчесов: я горжусь, что возглавляю сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, вспоминая о первом матче в составе национальной команды в качестве игрока, признался, что ему повезло в последствии возглавить сборную России. Первый матч в футболке главной команды страны Черчесов провёл 25 лет назад, в 1992 году.
«Это был первый матч сборной новой страны России в современном её восприятии. За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.
Мы все спортсмены, и у нас есть определённые цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда его эта тренерская карьера приведёт. Но видите, мне повезло, и я горжусь, что возглавляю национальную сборную», — цитирует Черчесова «Спорт FM».