Вход на матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным

Вход на товарищеский матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.
Матч между сборной России и «Динамо» состоится 3 сентября и пройдёт на «Арене Химки». Эта игра станет частью тренировочного сбора, который пройдёт в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.
Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют.
Сборная России 3 сентября проведёт контрольный матч с московским «Динамо»