Тошич не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на матчи квалификации ЧМ-2018

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, являющийся в данный момент свободным агентом, не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2018 года с Молдовой (2 сентября) и Ирландией (5 сентября).
По словам главного тренера сборной Сербии Славолюба Муслина, отсутствие Тошича в списке связано с тем, что он не получает игровой практики.
«Тошич сейчас без клуба, он находится вне игрового ритма», — цитирует Муслина сербское издание «Политика».
Тошич покинул ЦСКА в начале июля. 30-летний хавбек выступал за красно-синих с 2010 года.
Бабаев: возможно, в будущем Тошич в том или ином качестве вернётся в ЦСКА