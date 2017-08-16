Тарханов: Черчесова привлекли напористость и подвижность Ильина

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал попадание нападающего своей команды Владимира Ильина в расширенный состав сборной на ближайший контрольный сбор, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольную игру с московским «Динамо» (3 сентября).
«Конечно, это хорошо, когда игрок попадает в сборную, даже в расширенный список. Голова у парня не закружится, он же пока в сборной не играет, а только в список попал. Так что я не переживаю. Станислав Черчесов решил познакомиться с молодыми игроками, посмотреть в работе, в игре с «Динамо».
Ознакомительный сбор – это полезно. Ильин — напористый игрок, подвижный, забивает. Думаю, именно эти качества понравились Черчесову в Ильине. Для ознакомления вызов заслуженный», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.