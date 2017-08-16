Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Только от вас узнал, что я в расширенном списке сборной России. Приятно! Очень хочется играть за национальную команду. Это мечта, так что впечатления самые положительные. Меня не смущает, что не приму участия в официальном матче команды, ведь это всё равно сборная. Приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче. Постараюсь работать, чтобы вызвали и на официальный матч национальных команд.
Что я думаю о Черчесове? С Черчесовым раньше не пересекался. Надеюсь, познакомимся, поговорим — тогда и сложится впечатление. А в ближайших планах – игра за «Спарту», я ведь действующий игрок этой команды», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.