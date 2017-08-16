Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал попадание игроков своей команды Евгения Чернова и Виталия Шахова в расширенный список сборной России на контрольный матч с «Динамо» (3 сентября).
«Очень приятно, что тренерский штаб национальной сборной обратил внимание на ребят из «Тосно». Это плоды нашей работы, плоды в целом команды, их партнёров. Вызов в сборную – это аванс в хорошем смысле. Всё в их руках – я игрокам всегда так говорю. Как мы видим, всё возможно. Когда даёшь результат, показываешь хорошую игру, ты становишься интересен и происходит так, как сейчас и случилось», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
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