Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»

Форвард «Урала» Владимир Ильин прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«После тренировки в раздевалке ребята сказали, что меня вызвали в сборную. Конечно, это приятные эмоции. Но вместе с тем и понимание ответственности. Меня не смущает, что список составлен из игроков ближайшего резерва. Наоборот, это большой шанс для меня. Хочу проявить себя в сборной и, естественно, забить «Динамо», — сказал Ильин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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