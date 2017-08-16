Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«В заявке сборной рад увидеть Чернова. Я смотрел на «Тосно», и мне понравился этот игрок. Почему он не аргентинец? Тогда взяли бы в «Зенит»! Хорошо, что на него обратил внимание Черчесов. Это значит, что тренер действительно смотрит футбол.
Сейчас у этих ребят есть реальный шанс попасть в окончательную заявку на чемпионат мира через восемь месяцев. Надо просто показать себя и доказать окружающим, что у нас не из 15 человек состоит обойма сборной.
Это абсолютно последовательный ход Черчесова. Всё, что мы хотели бы увидеть от основы, было на Кубке конфедераций, за исключением некоторых травмированных игроков. Это не второй состав, а те, кто подпирает основу. По Кузяеву, например, ни одного вопроса нет. И забивает, и отдаёт, и выделяется в «Зените». И если у меня спросят, знаю ли я Шахова и Рауша, я отвечу: нет. Но это не значит, что они плохи. Мне будет интересно посмотреть на них в игре и узнать, почему их вызвал Черчесов и чем они его удивили», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».