Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал список вратарей, которых Станислав Черчесов вызвал на ближайший контрольный сбор национальной команды, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольную игру с московским «Динамо» (3 сентября).
«У этого сбора идея посмотреть ближайший резерв. Что касается вратарей, то среди них молодым считать можно только Александра Селихова. Фаворитом в этой тройке вижу Андрея Лунёва. Он уже вызывался в сборную перед Кубком конфедераций. Это реальный кандидат в основную сборную, и он реально может побороться с Игорем Акинфеевым за пост первого номера.
Селихов потенциально тоже вратарь очень сильный. Сыграл два последних матча в основе, ему нужна постоянная игровая практика, тогда всё будет хорошо. Что касается Синицына, то в последнем туре играл 18-летний воспитанник, а не он. Академия «Краснодара» работает, и это прекрасно. Синицын провёл не очень удачный матч с «Ахматом», но в целом он вратарь очень интересный. Играет в «Краснодаре» достаточно уверенно. В список Черчесова просто так никто не попадает», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.