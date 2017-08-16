Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру

Защитник «Тосно» Виталий Шахов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Конечно, это приятная новость! Играть за сборную своей страны престижно и ответственно. Здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру, постараюсь принести максимальную пользу команде.
Однако пока все мои мысли связаны с «Тосно». В ближайшем туре нам предстоит крайне важная игра", — сказал Шахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче