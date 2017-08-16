Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Сегодня прочитал эту новость в Интернете. Было очень приятно увидеть своё имя в расширенном списке сборной. Для это меня большая честь. Теперь постараюсь попасть в окончательный состав. Раньше с Черчесовым не пересекался, но надеюсь в ближайшее время с ним познакомиться. Не имеет значения, что это не основной список – любому футболисту приятно получить приглашение.
Моя основная цель – попасть на домашний чемпионат мира, и я к ней иду. Я прилагал максимум усилий на тренировках, в играх и теперь счастлив, что получил этот вызов. Кто знает, повлияла ли на это победа над «Локомотивом». Мне кажется, представители сборной постоянно следят за игроками. Но в этом матче я забил гол, и все это видели», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.