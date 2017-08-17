ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. На почётную награду претендуют 12 специалистов.
Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:
Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
Карло Анчелотти («Бавария»)
Антонио Конте («Челси»)
Луис Энрике (без клуба, бывший наставник «Барселоны»)
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити)
Леонарду Жардим («Монако»)
Йоахим Лёв (сборная Германии)
Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»)
Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»)
Диего Симеоне («Атлетико»)
Тите (сборная Бразилии)
Зинедин Зидан («Реал»).
Голосование, участие в котором примут тренеры национальных сборных, капитаны, избранные СМИ и болельщики, откроется 21 августа и завершится 7 сентября. Окончательный список из трёх номинантов будет объявлен в середине сентября.
Награда будет вручена 23 октября.