Дзагоев: главное, чтобы сборная вернула любовь фанатов, которая была в 2008 году

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от грядущего ЧМ-2018 в России.
«Каких-то личных целей относительно чемпионата мира у меня нет. Главное, чтобы команда хорошо выступила, порадовала болельщиков и вернула их любовь, которая была в 2008 году. Давления никакого нет. Но я понимаю, что мне будет уже 28 лет. Надеюсь сыграть ещё на одном чемпионате мира, но вполне возможно, что в следующем году будет первый и последний для меня чемпионат мира.
Само собой, это большой праздник, впервые в истории проводится турнир такого масштаба. Ждём его с большим нетерпением. Уверен, что это будет один из лучших чемпионатов мира. Много городов будут принимать матч, думаю, всё пройдёт отлично.
Фаворит? Сборная Германии — одна из самых сильных команд, последний мундиаль это показал. На Кубке конфедераций мы увидели, что у сборной Германии есть состав на две команды. Само собой эта сборная будет биться за первое место, не хочется попадать на неё на групповом этапе", — цитирует Дзагоева ТАСС.