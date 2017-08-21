Юран: когда Дзюба включает голову, то помогает сборной

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран посоветовал форварду «Зенита» Артёму Дзюбе найти вариант с арендой, чтобы принять участие в домашнем чемпионата мира-2018 в составе сборной России, а также отметил, что переход футболиста в клуб из Санкт-Петербурга был ошибкой.
«Когда Дзюба уходил из «Спартака», я сказал, что это его большая ошибка. Когда сам Федун уговаривал его остаться, добавил чуть больше денег. Я сказал, что проблемы в «Зените» – это вопрос времени, что и получилось. Сейчас у нас не так много нападающих, соответствующих сборной. Проблемы появились, потому что пришёл тренер-итальянец, любящий дисциплину, а не любимые Дзюбой хи-хи-ха-ха.
Конечно, надо уходить, но куда, в «Амкар»? «Локомотив»? Дай бог, но здесь изначально была его ошибка. Болельщики его любили, хозяин клуба хотел его оставить. На пару копеек тебе больше дали – и ушёл. Надо голову включать. Конечно, не хотелось бы его терять. Когда он включает голову, то помогает сборной. Будем надеяться, чтобы он ушёл в аренду в «Локомотив», и к чемпионату мира у нас был выбор», — приводит мнение Юрана Rusfootball.