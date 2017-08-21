Гранквист: сборной России вполне по силам выйти из группы на ЧМ-2018

Капитан сборной Швеции и защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выразил мнение о том, что сборная России сможет преодолеть групповой этап чемпионата мира-2018, а шведской национальной команде по силам пробиться на грядущий мундиаль.
«Все футболисты сборной России играют в одном чемпионате, они отлично знают друг друга. Да, мы видели, что у команды возникают проблемы в матчах с ведущими сборными, но выйти из группы россиянам вполне по силам, а там всё возможно",
Что касается Швеции, у нас очень хорошие позиции в группе, вряд ли кто-то предполагал, что мы будем лидировать после шести матчей и опережать команды Франции и Нидерландов. У нас впереди матчи с командами Беларуси и Болгарии. Если мы выиграем в этих встречах, а французы обыграют голландцев, то мы гарантируем себе первое место», — цитирует капитана шведской команды ТАСС.