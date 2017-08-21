Вернблум: Россия – классная страна, болельщикам из Европы нечего бояться

Болельщикам из Европы не нужно бояться ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года. Такое мнение высказал полузащитник московского ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум.
«У меня тоже были определённые опасения, когда я ехал в Россию. Но я здесь уже шестой год. Болельщикам из Западной Европы нечего бояться, здесь очень добрые люди, много развлечений. Россия – классная страна, в которую стоит приехать, если у вас есть такая возможность», — цитирует шведа Welcome2018.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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