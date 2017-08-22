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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
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Тевес, Кюйт и Верон использовали разрешения на применение запрещённых препаратов

22 августа 2017, вторник. 13:47 Футбол

Хакерская группировка Fancy Bears на своём сайте выложила материал о допинге в футболе. Как уже сообщал «Чемпионат», в документах утверждается, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году, а в следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов.

Кроме того в документах указано, что в 2010 году на чемпионате мира у ряда известных футболистов были разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям. В их числе Дирк Кюйт (Нидерланды), Марио Гомес (Германия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все — Аргентина). В общей сложности разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям на ЧМ-2010 имели 25 футболистов.

Источник: Fancy Bears Сообщить об ошибке
Теги
Габриэль Хайнце Диего Милито Дирк Кюйт Карлос Тевес Марио Гомес Хуан Себастьян Верон ЧМ-2010
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