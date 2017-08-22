Тевес, Кюйт и Верон использовали разрешения на применение запрещённых препаратов

Хакерская группировка Fancy Bears на своём сайте выложила материал о допинге в футболе. Как уже сообщал «Чемпионат», в документах утверждается, что более 150 игроков были пойманы на допинге в 2015 году, а в следующем году это число увеличилось до 200 спортсменов.
Кроме того в документах указано, что в 2010 году на чемпионате мира у ряда известных футболистов были разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям. В их числе Дирк Кюйт (Нидерланды), Марио Гомес (Германия), Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце и Диего Милито (все — Аргентина). В общей сложности разрешения на использование запрещённых препаратов по медицинским показаниям на ЧМ-2010 имели 25 футболистов.