На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде взошла трава

На поле калининградского стадиона, который примет матчи чемпионата мира — 2018, взошла первая трава, сообщает Welcome2018 со ссылкой на представителей генерального подрядчика строительства спортивной арены – компании Crocus Group.
Теперь специалисты будут готовить газон к прошивке специальным синтетическим волокном, которое укрепит его структуру и снизит риск получения травм спортсменами.
Напомним, что в 2018 году «Стадион Калининград» примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
Посмотреть фотографии поля стадиона в Калининграде можно в «Твиттере».
Мутко: строительство стадиона в Калининграде осуществляется в срок