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Черчесов: применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе

22 августа 2017, вторник. 23:28 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Зенита» Александр Кокорин не был вызван на сентябрьский сбор национальной команды, а также высказал мнение об удачной игре форварда на старте сезона. Кокорин с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров РФПЛ.

«Мы с ним полтора года работали в „Динамо“. И в сборную его тоже вызывал. Какой смысл приглашать футболиста, которого ты и так прекрасно знаешь, на такой сбор? А зачем лишний сбор ему, если он проводит в „Зените“ все матчи, включая еврокубковые? Единственный футболист из числа вызванных, кто сейчас играет в подобном ритме, – Марио Фернандес, и мы будем очень аккуратно дозировать ему нагрузку. Но не вызвать его мы не могли, поскольку он должен адаптироваться, почувствовать себя в команде своим. А время Кокорина, надеюсь, наступит в октябре.

Мы разговаривали с Александром ещё до прихода Манчини в „Зенит“. И мои слова, видимо, он тоже правильно воспринял. За время нашей совместной работы Кокорин успел понять, что необдуманных действий с нашей стороны не бывает. Подробности нашей беседы рассказывать не готов. Но пообщались продуктивно. Применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе. Как нам того и хотелось. Что же касается Манчини, то он в первую очередь поставил Кокорина на его место на поле», — заявил Черчесов, который также высказался о ситуации другого форварда «Зенита» — Артёма Дзюбы, который в этом сезоне потерял место в основном составе своего клуба.

«Новый тренер, новые требования. Но ситуация в футболе быстро меняется, и вскоре она может быть не такой, как сегодня. На его решение, переходить ли куда-то из „Зенита“ или остаться в клубе, мы повлиять не можем. Для нас важнее ориентироваться на создание своей команды и в её рамках поступать, как нам кажется правильным. В том числе с учётом Кубка конфедераций и вызванных им мыслей о том, нужны ли нам в принципе габаритные форварды или эффективнее делать ставку на динамику, скорость и мобильность», — заявил Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».

Кокорин: играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Станислав Черчесов
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