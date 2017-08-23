В почтовое обращение вышли четыре марки, посвящённые стадионам ЧМ-2018

В почтовое обращение вышли четыре марки, посвящённые стадионам чемпионата мира 2018 года в России. Номинал составляет 23 рубля.
«23 августа 2017 года федеральное агентство связи и АО «Марка» сообщают о выходе в почтовое обращение четырёх марок, посвящённых стадионам чемпионата мира по футболу—2018 в России. Этот выпуск почтовых марок завершает серию «Стадионы» филателистической программы чемпионата мира по футболу в России, которая выходила с 2015 года. За это время издано 12 марок общим тиражом 4 млн 640 тыс. экземпляров, 39 конвертов и штемпелей первого дня. В 2017 году запланирован выпуск марочного буклета, в который войдут почтовые марки с изображением всех спортивных арен», — говорится в сообщении на официальном сайте федерального агентства связи.
Размер марок 65×32,5 мм, размер листа 154×154 мм. Форма выпуска — лист с оформленными полями из восьми (2×4) марок. Тираж каждой марки — 360 тыс. экземпляров (180 тыс. листов).