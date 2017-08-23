В «Лужниках» построили более 200 километров инженерных сетей

216 километров инженерных сетей построили и реконструировали на территории олимпийского комплекса «Лужники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Заменены устаревшие и проложены новые сети. Кроме того в «Лужниках» построено шесть очистных сооружений и две насосные станции. Арена «Лужники» полностью готова, сейчас приводится в порядок и благоустраивается прилегающая территория. В ходе работ по благоустройству будут высажены каштаны, дубы, яблони, сирень и розы", — цитирует Хуснуллина портал стройкомплекса Москвы.
Он отметил, что работы по замене инженерных сетей начались осенью 2014 года. Обновлённые сети обеспечивают как стадион «Лужники», так и другие здания, возводимые на территории спорткомплекса к чемпионату мира—2018.