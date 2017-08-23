Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Таким образом, 31-летний форвард не сыграет в России на чемпионате мира в 2018 году.
«Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Я благодарю всех, кто помогал мне всё это время, но чувствую, что пришло время уйти. Мне было очень трудно принять такое решение», — заявил Руни.
За взрослую сборную Уэйн выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего нападающего пришёлся на матч со сборной Австралии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе сборной Англии. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч, уступая лишь Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.
Руни является самым молодым футболистом сборной Англии, который забил гол, — он отличился в отборочном матче Евро-2004 со сборной Македонии в возрасте 17 лет и 317 дней. На чемпионатах мира Руни забил лишь один гол — в ворота сборной Уругвая в 2014 году.