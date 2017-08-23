Стало известно время начала контрольного матча между сборной России и «Динамо»

Контрольный матч между сборной России и московским «Динамо» состоится 3 сентября и начнётся в 17:30 мск, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.
Напомним, о товарищеском матче между сборной и клубом было объявлено в начале августа. Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки».
Сборная России проведёт в Новогорске учебно-тренировочный сбор в период с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство национальных команд задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018, а со сборными, имеющими невысокие позиции в рейтинге ФИФА, россияне играть не планируют.