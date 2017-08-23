Е. Чернов: попасть в окончательный состав сборной России вдвойне приятнее

Защитник «Тосно» Евгений Чернов прокомментировал свой вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Когда опубликовали расширенный список, было просто приятно. Сейчас это вдвойне приятнее и почётнее. Я просто открыл Интернет, увидел новость, что Станислав Саламович объявил этот список, увидел в нём своё имя. Посмотрим, наверное, в ближайшее время будет какая-то информация. Как-нибудь сообщат, может, позвонят. С Черчесовым нигде не пересекались. Вот в ближайшее время познакомимся на сборах.
Если я буду на протяжении всего сезона показывать хорошую игру, шансы отобраться на чемпионат мира будут приличные. А сейчас говорить об этом еще рано. Ещё всё сто раз может поменяться. Что касается возможности возвращения в „Зенит“, то посмотрим, как я завершу сезон, какую игру буду показывать. А дальше Манчини решит, нужен я ему или нет», — сказал Чернов в интервью «Фонтанке».