Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вызвал в национальную команду защитника «Кёльна» Константина Рауша и не стал приглашать Вячеслава Караваева из «Спарты».
«Мы в понедельник с Раушем связывались. У него всё в порядке. Небольшая проблема была, но она уже устранена, и он готов приехать. Кстати, я с ним разговаривал, прежде чем вызвать. По-русски он говорит хорошо. Почему я говорил с Раушем, но не звонил, допустим, Караваеву? Последний уехал в Чехию отсюда, здесь вырос и начал карьеру. У первого же судьба иная, он долгое время живет в Германии, хоть и имеет российский паспорт. Поэтому и посчитал нужным ему позвонить, объяснить ситуацию и понять, насколько человек готов играть за сборную. Он эту готовность выразил и с удовольствием откликнулся на это приглашение.
Мы наблюдали за Караваевым в прошлом сезоне, и я во многом специально для этого слетал на игру „Спарта“ – „Ростов“. Всему своё время! До сих пор на повестке дня был Кубок конфедераций, и нам надо было стабилизировать состав. Сейчас же у нас есть возможность посмотреть целую группу новых игроков, оценим их и поймём, насколько каждый из них – помощник сборной в ближайшей перспективе. При этом мы не можем думать на пять лет вперёд, у нас цель – домашний чемпионат мира. Этот сбор – отличный шанс увидеть, насколько эти футболисты восприимчивы к нашим требованиям, что представляют собой как личности. Главное слово – команда. И нужно очень внимательно смотреть, как новые футболисты в неё вписываются», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-экспрессу».