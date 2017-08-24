175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Аршавин: на ЧМ-2018 повести сборную России за собой могут Кокорин и Смолов

24 августа 2017, четверг. 14:07 Футбол

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле, рассказал, кто, по его мнению, будет лидером российской национальной команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Кто поведёт сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Ещё год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.

Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за неё», — сказал Аршавин.

Черчесов вызвал в сборную 14 дебютантов. Кто все эти люди?
Станислав Черчесов пригласил столько дебютантов, что наберётся на целый состав для «товарняка» с «Динамо».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Александр Кокорин Андрей Аршавин Фёдор Смолов
Новости. Чемпионат мира 2018
24 августа 2017, четверг
14:07 Аршавин: на ЧМ-2018 повести сборную России за собой могут Кокорин и Смолов
02:07 Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России
23 августа 2017, среда
23:01 Е. Чернов: попасть в окончательный состав сборной России вдвойне приятнее
21:04 Стало известно время начала контрольного матча между сборной России и «Динамо»
15:05 Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии
12:32 Газон на «Волгоград Арене» будет посеян в сентябре
12:18 В «Лужниках» построили более 200 километров инженерных сетей
11:37 В почтовое обращение вышли четыре марки, посвящённые стадионам ЧМ-2018
22 августа 2017, вторник
23:28 Черчесов: применительно к Кокорину теперь все говорят только о футболе
18:08 На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде взошла трава
16:02 Черышев: буду стараться, чтобы попасть в сборную России на ЧМ-2018
13:47 Тевес, Кюйт и Верон использовали разрешения на применение запрещённых препаратов
21 августа 2017, понедельник
22:31 Божович: стадионы в РФПЛ шикарные, это чуть-чуть удивляет
15:42 Вернблум: Россия – классная страна, болельщикам из Европы нечего бояться
04:41 Гранквист: сборной России вполне по силам выйти из группы на ЧМ-2018
04:15 Юран: когда Дзюба включает голову, то помогает сборной
20 августа 2017, воскресенье
00:29 Дзагоев: главное, чтобы сборная вернула любовь фанатов, которая была в 2008 году
17 августа 2017, четверг
15:13 ФИФА назвала имена претендентов на звание тренера года
12:38 Шевченко: сборную Украины ждёт матч с Турцией, а не противостояние с Луческу
16 августа 2017, среда
18:39 Е. Чернов: основная цель – попасть на ЧМ-2018 в России, и я к ней иду
18:18 Шахов: здорово, что руководство сборной России обратило внимание на мою игру
18:08 Нигматуллин: Лунёв имеет все шансы побороться с Акинфеевым в сборной России
17:57 Созин: в сборную России вызвали не второй состав, а тех, кто подпирает основу
17:51 Ильин: хочу проявить себя в сборной России и, естественно, забить «Динамо»
17:34 Парфёнов: вызов игроков «Тосно» в сборную — это плоды работы всей команды
17:34 Караваев: приятно представлять свою страну — не важно, в каком матче
17:10 Тарханов: Черчесова привлекли напористость и подвижность Ильина
15:56 Тошич не вошёл в расширенную заявку сборной Сербии на матчи квалификации ЧМ-2018
14:41 Вход на матч между сборной России и московским «Динамо» будет свободным
11:37 Черчесов: горжусь, что возглавляю сборную России
09:57 44 города в США, Канаде и Мексике готовы принять ЧМ-2026
15 августа 2017, вторник
19:38 На стадионе «Ростов Арена» приступили к монтажу кресел
09:17 Нигматуллин: завидую нынешнему поколению футболистов, играющих на «Казань-Арене»
14 августа 2017, понедельник
21:41 Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018
16:02 Полузащитник «Спартака» Пашалич вызван в сборную Хорватии
14:20 Лопырёва: фанаты «МЮ» обнимали меня и просили не уезжать
12:02 Ерохин: у сборной России на чемпионате мира хорошие перспективы
12 августа 2017, суббота
13:06 Фарфан вызван в сборную Перу и может сыграть за неё впервые с марта 2016 года
10:16 Икарди – о возвращении в сборную: сделаю для тебя всё, дорогая Аргентина
03:24 Главный тренер сборной Англии Саутгейт просмотрит в деле Руни и Харта
11 августа 2017, пятница
20:30 Как выглядят «Лужники» после реконструкции — в фотообзоре арены
18:10 Полузащитник «Зенита» Паредес вызван в сборную Аргентины, Маммана — нет
18:05 Собянин: комиссия ФИФА назвала «Лужники» одним из лучших стадионов в мире
17:06 Собянин: стройка в «Лужниках» не помешает чемпионату мира – 2018
13:14 Туран сообщил, что готов вернуться в сборную Турции
Все новости RSS
Партнерский контент