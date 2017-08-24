Аршавин: на ЧМ-2018 повести сборную России за собой могут Кокорин и Смолов

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, отвечая на вопросы журналистов в Барнауле, рассказал, кто, по его мнению, будет лидером российской национальной команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
«Кто поведёт сборную России за собой? На данный момент могу назвать Кокорина. Может быть, Смолов. Вообще, это может быть любой человек. Ещё год впереди, всякое может случиться. Главное, чтобы такие люди были. И я надеюсь, что они будут.
Что касается вопроса об отношении болельщиков к сборной России, то все мы люди одной страны. Иногда мы играем плохо, иногда хорошо. На мой взгляд, болельщики всегда должны поддерживать сборную, стоять за неё», — сказал Аршавин.
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