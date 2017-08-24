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Дешам вызвал в сборную Франции Мбаппе, Дембеле не включён в список

24 августа 2017, четверг. 15:41 Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал фамилии футболистов, которые будут готовиться к ближайшим международным матчам. Французы проведут два отборочных матча чемпионата мира—2018 с командами Нидерландов (31 августа) и Люксембурга (3 сентября).

В список из 24 игроков не был включён нападающий «Боруссии» Д Усман Дембеле. Форвард «Монако» Килиан Мбаппе оказался в списке приглашённых в национальную команду.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Стив Манданда («Марсель»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Ницца»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»).

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Адриен Рабио («ПСЖ»), Корантин Толиссо («Бавария»), Тома Лемар («Монако»).

Нападающие: Кингли Коман («Бавария»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Набиль Фекир («Лион»), Флорьян Товен («Марсель»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол Дидье Дешам Килиан Мбаппе Усман Дембеле
Новости. Чемпионат мира 2018
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