Сборные России и Аргентины откроют «Лужники» матчем 10 ноября

Сборные России и Аргентины в Москве проведут 10 ноября товарищеский матч, который будет приурочен к открытию реконструированного стадиона «Лужники» в столице РФ. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА. Ранее о возможности проведения матча между российской и аргентинской командами сообщал президент РФС Виталий Мутко.
Арена подверглась реконструкции к чемпионату мира 2018 года. На стадионе помимо церемонии открытия и стартового матча состоятся три игры группового этапа, один матч 1/8 финала, один из полуфиналов и финал.
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