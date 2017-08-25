В РФС не подтвердили информацию о проведении матча Россия – Аргентина

Российский футбольный союз не подтвердил информацию о товарищеской встрече сборных России и Аргентины, которая появилась ранее на официальном сайте ФИФА.
«Когда мы договариваемся о товарищеском матче с какой-либо сборной, то сразу объявляем об этом на сайте РФС. Окончательно подтвердить информацию о товарищеском матче с Аргентиной в „Лужниках“ мы не можем, потому что Аргентина ещё не прошла отбор и непонятно, где она будет в ноябре», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян в пресс-службе РФС.
По информации на официальном сайте ФИФА, встреча Россия – Аргентина должна состояться 10 ноября.
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