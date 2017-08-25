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Вилья вернулся в сборную Испании перед матчами с Италией и Лихтенштейном

25 августа 2017, пятница. 14:15 Футбол

Бывший нападающий «Валенсии» и «Барселоны» Давид Вилья вернулся в сборную Испании. Главный тренер Хулен Лопетеги пригласил 35-летнего футболиста «Нью-Йорк Сити» на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября), сообщает Федерация футбола Испании.

Вилья ранее провёл за испанскую сборную 97 матчей и забил 59 голов. Он не играл за сборную с июня 2014 года.

Ниже представляем список игроков, приглашённых в сборную Испании:
Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Кепа Ревуэльта («Атлетик»); защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Данииэль Карвахаль («Реал»), Начо («Реал»), Херард Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Марк Бартра («Боруссия» Д), Начо Монреаль («Арсенал»), Хорди Альба («Барселона»); полузащитники: Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Сусо («Милан»); нападающие: Педро Родригес («Челси»), Витоло («Лас-Пальмас»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Альваро Мората («Челси»), Херард Деулофеу («Барселона»), Яго Аспас («Сельта»), Давид Вилья («Нью-Йорк Сити»).

19-й гол Вильи в сезоне помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»
Источник: Королевская испанская футбольная федерация Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Сити Сборная Испании — Футбол Сборная Италии — Футбол Сборная Лихтенштейна - Футбол Давид Вилья ЧМ-2018
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