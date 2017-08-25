Промес вызван в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Нидерландов объявил список футболистов, которые сыграют в предстоящих двух матчах квалификации чемпионата мира – 2018, в который попал полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес.
31 августа голландцы на выезде сыграют со сборной Франции, а 3 сентября примут на своём поле болгарцев.
Состав сборной Нидерландов на отборочные матч ЧМ-2018:
Вратари: Йерун Зут, Яспер Силлессен, Мартин Стекеленбург.
Защитники: Натан Аке, Дейли Блинд, Уэсли Худт, Де Лигт, Карим Рекик, Кенни Тете, Йоэл Велтман, Де Врей.
Полузащитники: Донни ван де Бек, Марко ван Гинкел, Тонни де Вильена, Дэви Прёппер, Уэсли Снейдер, Кевин Стротман, Жоржиньо Вейналдум, Квинси Промес, Арьен Роббен.
Нападающие: Мемфис Депай, Бас Дост, Винсент Янссен, Робин ван Перси.