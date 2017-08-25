Нападающий «Спартака-2» Сакала впервые вызван в сборную Замбии

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала впервые вызван в сборную Замбии, сообщает официальный сайт красно-белых. 20-летний форвард красно-белых получил приглашение в национальную команду, которая проведёт два отборочных матча чемпионата мира — 2018. 2 и 5 сентября сборная Замбии сыграет с командой Алжира.
Сакала в прошлом году дебютировал за молодёжную сборную Замбии, провёл за неё 10 матчей и забил 7 голов. Футболист стал победителем Кубка африканских наций для игроков до 20 лет, а также дошёл со своей командой до четвертьфинала чемпионата мира U20, в пяти матчах которого провёл четыре гола.
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