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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Газинский: хочется попасть на ЧМ-2018. В первый и, может быть, последний раз

25 августа 2017, пятница. 20:21 Футбол

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил желание попасть в состав сборной России на домашний чемпионат мира, который состоится летом 2018 года.

«Конечно, всем хочется попасть на чемпионат мира. Тем более это будет первый и, может быть, последний раз. На Евро-2016, понятно, сыграть не удалось и хочется постараться попасть на чемпионат мира. Как говорится, всё в наших руках и ногах, будем тренироваться, работать, а в конце всё узнаем», — сказал Газинский в программе «Третий тайм» на канале «Футбол c Meizu».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Краснодар Юрий Газинский ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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