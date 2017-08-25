Адвокат объяснил, почему предпочёл вызвать в сборную Нидерландов Промеса

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат прокомментировал отсутствие в заявке команды полузащитника «Истанбул ББ» Элджеро Элиа и нападающего «Бешикташа» Райана Бабеля. Специалист сравнил выступления обоих с игрой полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который оказался в числе вызванных игроков на матчи отборочного турнира ЧМ-2018.
«Элджеро Элиа и Райан Бабель не в составе? Турецкий чемпионат очень силён, поэтому оба игрока остаются кандидатами. Однако я вызывал в сборную футболистов, которые уже оказывались в нынешнем составе. Например, Винсент Янссен, который мог бы сейчас выступать в любом голландском клубе. Также вижу, что Квинси Промес играет в «Спартаке» и является там определяющим футболистом. Я не вижу такого же от Элиа или Бабеля», — цитирует Адвоката Voetbal International.