Конте удивлён вызовом Азара в сборную Бельгии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал вызов в сборную Бельгии полузащитника лондонской команды Эдена Азара. Бельгиец, напомним, недавно восстановился от тяжелой травмы, полученной в начале июня. Сегодня стало известно, что Азар присутствует в списке игроков, вызванных в сборную Бельгии для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2018 с командами Гибралтара и Греции.
«Я узнал об этом 20 минут назад (пресс-конференция Конте проходила днём. — Прим. „Чемпионата“). Конечно, несколько удивляет такое решение. Я уважаю решения других тренеров. Если Азар готов играть за сборную Бельгии, тогда почему он не играет за нас, а выступает за команду до 23 лет, чтобы набирать форму? Я наблюдаю за ним каждый день, и, повторяю, в этой ситуации важно предоставить игроку столько времени на восстановление, сколько необходимо, потому что Азар для нас очень важен.
Если кому-то хотелось бы ускорить процесс, то это неверно. Это большая ошибка. Нам необходимо быть внимательными и не делать ошибок на этом этапе. Он прогрессирует. Сегодня он сыграет за команду до 23 лет против «Эвертона», но он ещё не в оптимальной форме», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».