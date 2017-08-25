Шевченко вызвал в сборную Украины 26 игроков на матчи с Турцией и Исландией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список из 26 футболистов, вызванных на матчи с командами Турции (2 сентября) и Исландии (5 сентября) в квалификации чемпионата мира 2018 года.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтёр»), Максим Коваль («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Заря»);
защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Иван Ордец (все — «Шахтёр»), Евгений Хачериди, Николай Морозюк (оба — «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Славия» Прага), Николай Матвиенко («Ворскла»);
полузащитники: Андрей Ярмоленко, Денис Гармаш, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (оба — «Шахтёр»), Руслан Ротань («Славия» Прага), Евгений Коноплянка («Шальке»), Евгений Шахов (ПАОК), Руслан Малиновский («Генк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Владлен Юрченко («Байер»);
нападающие: Артём Кравец, Артём Беседин (оба — «Динамо» Киев).