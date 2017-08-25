Мутко: уверен, Самарская область подготовится к ЧМ-2018 на самом высоком уровне

В пятницу, 25 августа, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Самарской области Николай Меркушкин провели совещание по итогам осмотра основных объектов, возводимых к чемпионату мира — 2018. Мутко остался доволен увиденным во время визита в Самару.
«Самара для нас — очень важный регион. Напомню, здесь будут проходить 1/8 и 1/4 финала. А это уже совсем другой уровень игр, другое количество гостей, более высокая ответственность. Поэтому ещё раз подчеркну: Самара имеет для нас исключительное значение. Мы сегодня побывали практически на всех объектах, готовящихся к чемпионату мира. Аэровокзальный комплекс у нас вопросов не вызвал. На остальных объектах после прошлого визита мы видим огромные изменения в Самаре, видим качество, с которым выполняются работы. Например, Московское шоссе сравнимо по размаху с Ленинградским проспектом в Москве. Очень многое уже сделано. И это меняет качество жизни горожан.
Как сообщает „Волжская коммуна“, Мутко обратился к губернатору Николаю Меркушкину: „С точки зрения оформления города, я попросил бы вас, Николай Иванович, особое внимание уделить навигации. К вам приедут 20-30 тысяч иностранных туристов, проконтролируйте, пожалуйста, этот вопрос“.
»Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Мы уже почти определились: здесь будет рулонный газон. Но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности проектной документации. Абсолютно уверен, что Самарская область справится с задачей и подготовится к чемпионату мира на самом высоком уровне. Мы видим и потенциал региона, и энтузиазм жителей", — заявил Мутко.