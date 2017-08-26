Найнгголан: нет смысла продолжать выступать за сборную Бельгии, с меня хватит

Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Найнгголан не попавший в заявку национальной команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Гибралтара и Греции, подтвердил свои намерения завершить карьеру в сборной в том числе из-за разногласий с главным тренером Роберто Мартинесом.
«Тренер позвонил мне в 11 утра (за час до объявления состава команды — прим. «Чемпионата») и сказал, что у него создалось впечатление, будто я не был достаточно сосредоточен на игре за «Красных дьяволов» в матчах чемпионата мира в июне. Я был готов взорваться, когда это услышал.
Я собираюсь завершить карьеру в сборной. Это не имеет никакого смысла. Тренер вызывает Тилеманса, который сидит на скамейке и играет всего несколько минут в «Монако». Когда Мартинес был назначен, он сказал, что «Красные дьяволы» должны играть в лучших турнирах. Теперь, когда Аксель Витсель находится в Китае, внезапно это правило больше не работает. В отпуске на Ибице мы были с Мартинесом в одном ресторане. Он не сказал ни «привет», ни «до свидания», и я тоже. Как можно так работать?
Нет смысла продолжать выступать за сборную. Я сыграл 52 матча за «Рому», которая финишировала второй в Серии А в прошлом сезоне. Я всегда делаю всё возможное, работаю с командой, но всё равно всегда найдётся какая-то причина, по которой меня оставляют за бортом команды. С меня хватит. Мне 29 лет, и меня попросту втягивают в эту ситуацию. Что же, отлично, теперь всё, что я буду делать, будет сделано для «Ромы», — цитирует футболиста Nieuwsblad.