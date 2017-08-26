Дети в возрасте до 13 лет смогут бесплатно посещать матчи ЧР на «Ростов Арене»

Дети в возрасте до 13 лет смогут бесплатно посещать матчи чемпионата России на «Ростов Арене», заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. 45-тысячный стадион строится к чемпионату мира — 2018. Следующим летом арена примет пять игр мирового первенства. После окончания турнира на арене будет проводить домашние матчи ФК «Ростов».
«Существует программа, согласно которой дети в возрасте до 13 лет будут приглашаться на матчи чемпионата России на новую арену бесплатно», – сказал глава региона.
«Ростов – город футбольный, здесь очень хорошая история футбола ещё со времен победы сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года, когда победный мяч забил наш футболист Виктор Понедельник. Все эти годы футбол в Ростове – это некая составляющая, которая постоянно волнует людей разных поколений. Поэтому меня вопрос посещаемости не очень беспокоит», – цитирует Голубева Welcome2018.
Окончательный срок завершения строительства – 25 декабря 2017 года, но работы ведутся с опережением графика: провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре.