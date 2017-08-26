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Вилья – о возвращении в сборную Испании: у меня нет слов, это воплощение мечты

26 августа 2017, суббота. 10:41 Футбол

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья поделился эмоциями о возвращении в сборную Испании после трёхлетней паузы. Форвард был вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября).

«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитирует Вилью AS.

Вилья провёл за испанскую сборную 97 матчей и забил 59 голов. 35-летний форвард не играл в составе национальной команды с июня 2014 года.

Вилья вернулся в сборную Испании перед матчами с Италией и Лихтенштейном
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Сити Сборная Испании — Футбол Давид Вилья Хулен Лопетеги ЧМ-2018
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