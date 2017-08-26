Вилья – о возвращении в сборную Испании: у меня нет слов, это воплощение мечты

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья поделился эмоциями о возвращении в сборную Испании после трёхлетней паузы. Форвард был вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Италии (2 сентября) и Лихтенштейна (5 сентября).
«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитирует Вилью AS.
Вилья провёл за испанскую сборную 97 матчей и забил 59 голов. 35-летний форвард не играл в составе национальной команды с июня 2014 года.
Вилья вернулся в сборную Испании перед матчами с Италией и Лихтенштейном