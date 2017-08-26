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Власти Нижегородской области не боятся птиц, портящих стадионы

26 августа 2017, суббота. 16:46 Футбол

Птицы не представляют угрозы для стадиона «Нижний Новгород», заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский, комментируя подготовку города к чемпионату мира — 2018.

«На крыше у нас мембрана из поликарбоната, её прочность проверена, она полностью соответствует госэкспертизе. Никаких проблем мы не видим, нет таких птиц, которые могли бы пробить эту мембрану. А если чайка пролетит, то, как говорят в народе — это к деньгам», — подчеркнул Сватковский, слова которого приводит ФАН.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что бакланы причиняют вред светоотражающей плёнке стадиона на Крестовском острове. По словам чиновника, мощным клювом баклан разрушает цельность плёнки. Заявление Албина стало предметом шуток в Интернете.

Шнуров посвятил стихотворение заявлению Албина о бакланах и стадионе «Зенита»
Источник: ФАН Сообщить об ошибке
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Новости. Чемпионат мира 2018
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