И. Попов: колено немного воспалилось, но серьёзного повреждения нет

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, который получил микротравму связки колена и пропустит выездной матч восьмого тура российской Премьер-Лиги с командой «СКА-Хабаровск» (27 августа, начало — в 11:00 мск), рассказал о своем состоянии.
«На тренировке получил травму колена. У меня небольшое воспаление, но я уже прошёл МРТ — врачи сказали, что серьёзного повреждения нет», — приводит слова Попова Dnevnik.bg.
Попов получил разрешение от «Спартака» на поездку в расположение сборной Болгарии на ближайшие матчи со Швецией (31 августа) и Нидерландами (3 сентября).
«СКА-Хабаровск» — «Спартак»: в распоряжении Карреры 22 игрока, Попов не сыграет